Митрофанов Харитон Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1800
Рождение ребёнка
01.01.1817
Сын: Митрофанов Спиридон Харитонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1819
Сын: Митрофанов Кузьма Харитонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1835
Сын: Митрофанов Иван Харитонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1842
Сын: Митрофанов Семен Харитонович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно