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Митрофанов Харитон Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1800

Отец: Митрофанов Стефан (Степан) Митрофанович

Мать: Петрова Екатерина

Рождение ребёнка
01.01.1817

Сын: Митрофанов Спиридон Харитонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1819

Сын: Митрофанов Кузьма Харитонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1835

Сын: Митрофанов Иван Харитонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1842

Сын: Митрофанов Семен Харитонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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