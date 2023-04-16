Райкова (Турецких) Анастасия Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райкова (Турецких) Анастасия Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1991

Пол

Женский

Отец

1966 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1987 г.р.

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1991

Отец: Турецких Анатолий Борисович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.11.2013

Дочь: Райкова Софья Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.12.2015

Сын: Райков Данил Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Райков Андрей Владимирович

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