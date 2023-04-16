Райкова (Турецких) Анастасия Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1991
Отец: Турецких Анатолий Борисович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.11.2013
Дочь: Райкова Софья Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.12.2015
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно