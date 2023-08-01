Параскева Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1885
Сын: Бабин Василий Александров
Отец ребёнка: Бабин Александр Михайлов
Рождение ребёнка
25.06.1887
Дочь: Бабина Мария Александрова
Отец ребёнка: Бабин Александр Михайлов
Рождение ребёнка
15.11.1890
Сын: Бабин Григорий Александров
Отец ребёнка: Бабин Александр Михайлов
Рождение ребёнка
08.08.1893
Дочь: Бабина Наталия Александрова
Отец ребёнка: Бабин Александр Михайлов
Рождение ребёнка
14.06.1896
Отец ребёнка: Бабин Александр Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно