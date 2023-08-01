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Параскева Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1885

Сын: Бабин Василий Александров

Отец ребёнка: Бабин Александр Михайлов

Крючковская, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
25.06.1887

Дочь: Бабина Мария Александрова

Отец ребёнка: Бабин Александр Михайлов

Крючковская, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
15.11.1890

Сын: Бабин Григорий Александров

Отец ребёнка: Бабин Александр Михайлов

Крючковская, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
08.08.1893

Дочь: Бабина Наталия Александрова

Отец ребёнка: Бабин Александр Михайлов

Крючковская, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
14.06.1896

Сын: Бабин Иоанн Александров

Отец ребёнка: Бабин Александр Михайлов

Крючковская, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабин Александр Михайлов

Смерть
Неизвестно
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