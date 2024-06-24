Даренских (Пахомова) Анастасия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даренских (Пахомова) Анастасия Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1880 ст.

Дата смерти

1936

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доренских Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
19.11.1899

Дочь: (Даренских) Августина Николаевна

Отец ребёнка: Доренских Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
20.02.1901

Дочь: Пьянкова (Даренских) Александра Николаевна

Отец ребёнка: Доренских Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
09.12.1906

Дочь: (Даренских) Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Доренских Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
17.12.1907

Дочь: Черкашова (Даренских) Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Доренских Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
18.02.1912

Сын: Доренских Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Доренских Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.08.1915

Дочь: Семикашева (Даренских) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Доренских Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
27.08.1921

Дочь: Баландина (Даренских) Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Доренских Николай Дмитриевич

Смерть
1936

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