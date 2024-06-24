Даренских (Пахомова) Анастасия Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1880 ст.
Дата смерти1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1880 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.1899
Дочь: (Даренских) Августина Николаевна
Отец ребёнка: Доренских Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.02.1901
Дочь: Пьянкова (Даренских) Александра Николаевна
Отец ребёнка: Доренских Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.12.1906
Дочь: (Даренских) Зоя Николаевна
Отец ребёнка: Доренских Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
17.12.1907
Дочь: Черкашова (Даренских) Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Доренских Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
18.02.1912
Сын: Доренских Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Доренских Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.08.1915
Дочь: Семикашева (Даренских) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Доренских Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.08.1921
Дочь: Баландина (Даренских) Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Доренских Николай Дмитриевич
Смерть
1936