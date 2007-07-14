Трунилова (Помилуйко) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трунилова (Помилуйко) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

14.07.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.04.1947

Сын: Трунилов Геннадий

Отец ребёнка: Трунилов Яков

Россия
Рождение ребёнка
01.01.1949

Сын: Трунилов Николай

Отец ребёнка: Трунилов Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трунилов Яков

Смерть
14.07.2007
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