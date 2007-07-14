Трунилова (Помилуйко) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти14.07.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.04.1947
Сын: Трунилов Геннадий
Отец ребёнка: Трунилов Яков
Россия
Рождение ребёнка
01.01.1949
Сын: Трунилов Николай
Отец ребёнка: Трунилов Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трунилов Яков
Смерть
14.07.2007