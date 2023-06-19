Муругов Василий Миронович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: Муругов Мирон Карпович
Мать: Муругова - -
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Муругов Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: Муругова Аксинья Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Муругова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Муругова Аксинья Михайловна
Рождение ребёнка
С 1850 по 1852
Дочь: Муругова Марья Васильевна
Мать ребёнка: Муругова Аксинья Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Почукаева Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Муругова Аксинья Михайловна