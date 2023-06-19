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Муругов Василий Миронович

Место рождения

Ваново, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1828

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Муругов Мирон Карпович

Мать: Муругова - -

Ваново, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Муругов Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Муругова Аксинья Михайловна

Ваново, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Муругова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Муругова Аксинья Михайловна

Ваново, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
С 1850 по 1852

Дочь: Муругова Марья Васильевна

Мать ребёнка: Муругова Аксинья Михайловна

Ваново, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Почукаева Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Муругова Аксинья Михайловна

Ваново, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область