Красильникова (Смирнова) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Набитович Любовь
Отец ребёнка: Красильников Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ежунина Елена
Отец ребёнка: Красильников Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Красильников Василий
Смерть
Неизвестно