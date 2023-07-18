Красильникова (Смирнова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красильникова (Смирнова) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Набитович Любовь

Отец ребёнка: Красильников Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ежунина Елена

Отец ребёнка: Красильников Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красильников Василий

Смерть
Неизвестно
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