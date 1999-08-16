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Кривоногова Дарья Андреевна

Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

16.08.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1999

Отец: Кривоногов Андрей Юрьевич

Мать: Кривоногова Вера Васильевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область