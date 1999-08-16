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Кривоногова Дарья Андреевна
Кривоногова Дарья Андреевна
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Место рождения
Ростов-на-Дону
, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Дата рождения
16.08.1999
Пол
Женский
Отец
Кривоногов Андрей Юрьевич
1966 г.р.
Мать
Кривоногова Вера Васильевна
1967 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1999
Отец:
Кривоногов Андрей Юрьевич
Мать:
Кривоногова Вера Васильевна
Ростов-на-Дону
, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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