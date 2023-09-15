Корнеев Виктор Петрович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1931 и 1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1931 и 1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнеев Михаил Викторович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно