Свиридова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1794
Отец ребёнка: Свиридов Аким Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1801
Отец ребёнка: Свиридов Аким Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Свиридова Пелагея Акимовна
Отец ребёнка: Свиридов Аким Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Свиридов Василий Акимович
Отец ребёнка: Свиридов Аким Алексеевич
Смерть
Неизвестно