Свиридова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1767 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свиридов Аким Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Свиридов Яков Акимович

Отец ребёнка: Свиридов Аким Алексеевич

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Свиридов Иван Акимович

Отец ребёнка: Свиридов Аким Алексеевич

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Свиридова Пелагея Акимовна

Отец ребёнка: Свиридов Аким Алексеевич

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Свиридов Василий Акимович

Отец ребёнка: Свиридов Аким Алексеевич

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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