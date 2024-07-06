Нефедьев Яков Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нефедьев Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Нефедьева Любовь Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нефедьев Сергей Яковлевич
Мать ребёнка: Нефедьева Любовь Федоровна
Рождение ребёнка
15.07.1954
Сын: Нефедьев Вячеслав Яковлевич
Мать ребёнка: Нефедьева Любовь Федоровна
Смерть
Неизвестно