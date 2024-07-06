Нефедьев Яков Андреевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Нефедьев Яков Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нефедьев Андрей Михайлович

Мать: Нефедьева Марья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нефедьев Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Нефедьева Любовь Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нефедьев Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: Нефедьева Любовь Федоровна

Рождение ребёнка
15.07.1954

Сын: Нефедьев Вячеслав Яковлевич

Мать ребёнка: Нефедьева Любовь Федоровна

Смерть
Неизвестно

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