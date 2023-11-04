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Шахов Григорий Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шахов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Шахова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шахова Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Шахова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шахова Полина Григорьевна

Мать ребёнка: Шахова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шахова Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Шахова Клавдия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шахова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
02.03.1924

Сын: Шахов Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Шахова Клавдия Ивановна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
04.11.1930

Дочь: Шахова Лидия Григорьевна

Мать ребёнка: Шахова Клавдия Ивановна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
03.07.1938

Сын: Шахов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Шахова Клавдия Ивановна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область

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