Шахов Григорий Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шахова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шахова Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Шахова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шахова Полина Григорьевна
Мать ребёнка: Шахова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шахова Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Шахова Клавдия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шахова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
02.03.1924
Сын: Шахов Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Шахова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
04.11.1930
Дочь: Шахова Лидия Григорьевна
Мать ребёнка: Шахова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
03.07.1938
Сын: Шахов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Шахова Клавдия Ивановна
Смерть
Неизвестно