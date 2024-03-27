Дейнеко (Шульга) Дарья
Место рожденияс. Коротковка, Орданскийс/с, Диканьский р-н, Полтавская обл Украины
Дата рождения1888
Дата смерти25.12.1967
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Шульга Сидор
с. Коротковка, Орданскийс/с, Диканьский р-н, Полтавская обл Украины
Рождение ребёнка
03.02.1924
Сын: Дейнеко Алексей
Отец ребёнка: Дейнеко Иван
Рождение ребёнка
17.02.1927
Сын: Дейнеко Семен
Отец ребёнка: Дейнеко Иван
Рождение ребёнка
1936
Сын: Дейнеко Петр
Отец ребёнка: Дейнеко Иван
Рождение ребёнка
28.06.1939
Дочь: Павленко Екатерина
Отец ребёнка: Дейнеко Иван
с Андренки Диканьского р-на Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дейнеко Иван
Смерть
25.12.1967
с Андренки Диканьского р-на Украина
Похороны
Неизвестно
на усадьбе где жили