Дейнеко (Шульга) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дейнеко (Шульга) Дарья

Место рождения

с. Коротковка, Орданскийс/с, Диканьский р-н, Полтавская обл Украины

Дата рождения

1888

Дата смерти

25.12.1967

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Шульга Сидор

Мать: Шульга Евдокия Васильевна

с. Коротковка, Орданскийс/с, Диканьский р-н, Полтавская обл Украины
Рождение ребёнка
03.02.1924

Сын: Дейнеко Алексей

Отец ребёнка: Дейнеко Иван

Рождение ребёнка
17.02.1927

Сын: Дейнеко Семен

Отец ребёнка: Дейнеко Иван

Рождение ребёнка
1936

Сын: Дейнеко Петр

Отец ребёнка: Дейнеко Иван

Рождение ребёнка
28.06.1939

Дочь: Павленко Екатерина

Отец ребёнка: Дейнеко Иван

с Андренки Диканьского р-на Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дейнеко Иван

Смерть
25.12.1967
с Андренки Диканьского р-на Украина
Похороны
Неизвестно
на усадьбе где жили
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