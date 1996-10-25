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Конончик Алексей Сергеевич

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Место рождения

Копыль, Копыльский район, Минская область

Дата рождения

25.10.1996

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1996

Отец: Конончик Сергей Александрович

Мать: Конончик Лариса Михайловна

Копыль, Копыльский район, Минская область
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