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Конончик Алексей Сергеевич
Конончик Алексей Сергеевич
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Место рождения
Копыль
, Копыльский район, Минская область
Дата рождения
25.10.1996
Пол
Мужской
Отец
Конончик Сергей Александрович
1973 г.р.
Мать
Конончик (Мухачева) Лариса Михайловна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1996
Отец:
Конончик Сергей Александрович
Мать:
Конончик Лариса Михайловна
Копыль
, Копыльский район, Минская область
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