Петр Александров (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетр Александров (Ич)

Петр Александров (Ич)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Отец

Около 1726 г.р.

Мать

Около 1728 г.р.

Жена

Около 1753 г.р.

Дети

Около 1776 г.р.
Около 1787 г.р.
Около 1790 г.р.
Около 1792 г.р.
Около 1800 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Александр Кирилов (Ич)

Мать: Наталья Васильева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Васса Петрова (Вна)

Мать ребёнка: Евдокея Игнатьева (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Иван Петров (Ич)

Мать ребёнка: Евдокея Игнатьева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Евдокея Петрова (Вна)

Мать ребёнка: Евдокея Игнатьева (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Иринья Петрова (Вна)

Мать ребёнка: Евдокея Игнатьева (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Иван Петров (Ич)

Мать ребёнка: Евдокея Игнатьева (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокея Игнатьева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1823
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close