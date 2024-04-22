Петр Александров (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1759
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: Александр Кирилов (Ич)
Мать: Наталья Васильева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Васса Петрова (Вна)
Мать ребёнка: Евдокея Игнатьева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Иван Петров (Ич)
Мать ребёнка: Евдокея Игнатьева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Евдокея Петрова (Вна)
Мать ребёнка: Евдокея Игнатьева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Иринья Петрова (Вна)
Мать ребёнка: Евдокея Игнатьева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Иван Петров (Ич)
Мать ребёнка: Евдокея Игнатьева (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокея Игнатьева (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1823