Крутова Агрипина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутова Агрипина Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Крутов Тимофей Агафонов

Отец ребёнка: Крутов Агафон Васильев

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Гликерия Агафонова

Отец ребёнка: Крутов Агафон Васильев

Рождение ребёнка
1854

Сын: Крутов Иван Агафонов

Отец ребёнка: Крутов Агафон Васильев

Рождение ребёнка
1856

Сын: Крутов Павел Агшафонов

Отец ребёнка: Крутов Агафон Васильев

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Васса Агафонова

Отец ребёнка: Крутов Агафон Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крутов Давид Агафонов

Отец ребёнка: Крутов Агафон Васильев

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