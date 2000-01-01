Крутова Агрипина Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Крутов Агафон Васильев
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Гликерия Агафонова
Отец ребёнка: Крутов Агафон Васильев
Рождение ребёнка
1854
Сын: Крутов Иван Агафонов
Отец ребёнка: Крутов Агафон Васильев
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Крутов Агафон Васильев
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Васса Агафонова
Отец ребёнка: Крутов Агафон Васильев
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Крутов Агафон Васильев