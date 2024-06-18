Захаров Василий Алексеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Захаров Василий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Захарова) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Захарова Марфа Васильевна

Березовка, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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