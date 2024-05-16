Каратаева (Никитина) Наталья Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Каратаева (Никитина) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1954 г.р.

Дети

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: Каратаев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каратаев Александр

Рождение ребёнка
29.06.1975

Дочь: Смирнова (Каратаева) Елена

Отец ребёнка: Каратаев Александр

Новосибирск
Рождение ребёнка
?.01.1982

Сын: Каратаев Артем

Отец ребёнка: Каратаев Александр

Новосибирск

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