Каратаева (Никитина) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: Каратаев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каратаев Александр
Рождение ребёнка
29.06.1975
Дочь: Смирнова (Каратаева) Елена
Отец ребёнка: Каратаев Александр
Новосибирск
Рождение ребёнка
?.01.1982
Сын: Каратаев Артем
Отец ребёнка: Каратаев Александр
Новосибирск