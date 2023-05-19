Трухин Виктор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрухин Виктор Петрович

Трухин Виктор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1960

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1960

Отец: Трухин Петр Иванович

Мать: Трухина Эльвира