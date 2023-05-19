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Трухин Виктор Петрович
Трухин Виктор Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.04.1960
Пол
Мужской
Отец
Трухин Петр Иванович
1927 г.р.
Мать
Трухина Эльвира
Дети
Не указаны
Добавил:
НТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1960
Отец:
Трухин Петр Иванович
Мать:
Трухина Эльвира
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