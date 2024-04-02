Ососкова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.01.1807
Сын: Рекшинский Семен
Отец ребёнка: Ососков Григорий
г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1814
Сын: Ососков Никифор
Отец ребёнка: Ососков Григорий
г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Ососков Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Носова Татьяна
Отец ребёнка: Ососков Григорий
г. Семенов, Нижегородская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ососков Григорий
Смерть
Неизвестно