Ососкова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ососкова Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1807

Сын: Рекшинский Семен

Отец ребёнка: Ососков Григорий

г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1814

Сын: Ососков Никифор

Отец ребёнка: Ососков Григорий

г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Ососков Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Носова Татьяна

Отец ребёнка: Ососков Григорий

г. Семенов, Нижегородская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ососков Григорий

Смерть
Неизвестно
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