Тенетко Иван Михайлович
Место рожденияКривой Рог, Украина
Дата рождения1890
Дата смерти1959
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Тенетко Михаил Иванович
Мать: не указана
Кривой Рог, Украина
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Тенетко Нина Александровна
Кривой Рог, Украина
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Тенетко Нина Александровна
Кривой Рог, Украина
Рождение ребёнка
31.07.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тенетко Нина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1959
Кривой Рог, Украина