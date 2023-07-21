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Тенетко Иван Михайлович

Место рождения

Кривой Рог, Украина

Дата рождения

1890

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1894 г.р.

Дети

1925 г.р.
1928 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Тенетко Михаил Иванович

Мать: не указана

Кривой Рог, Украина
Рождение ребёнка
1925

Сын: Тенетко Иван Иванович

Мать ребёнка: Тенетко Нина Александровна

Кривой Рог, Украина
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Тенетко Нина Александровна

Кривой Рог, Украина
Рождение ребёнка
31.07.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тенетко Нина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тенетко Нина Александровна

Смерть
1959
Кривой Рог, Украина
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