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Петрашев Алексей Ипполитович

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Место рождения

Акимово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Акимово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2644-П, Л.1334
Военная служба
Между 01.05.1915 и 10.05.1915
Ранен. РГВИА, ф. 16196, оп. 1, дело 2856, л.
Военная служба
01.06.1915 ст.
Перемышль, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Ранен. РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 4346-П, л. 225
Военная служба
13.06.1915 ст.
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Попал в Лазарет. РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 4346-П, л. 225
Пропал без вести (военное)
Между 20.07.1915 и 01.08.1915
РГВИА, ф. 16196, Особое делопроизводство по сбору и регистрации сведений о выбывших за смертью или за ранами, а также пропавших без вести воинских чинах, действующих против неприятельских армий (1914 ... Показать все
Военная служба
08.08.2015
Константиновск, Константиновский муниципальный район, Ростовская область
Попал в Лазарет. РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2644-П, Л.1334
Смерть
Неизвестно
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