Биккинина (Шагапова) Балхия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Биккинина (Шагапова) Балхия

Место рождения

Ишлы, Башкортостан, Россия

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1752 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Ханифа

Отец ребёнка: Биккинин Мухамет

Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Балхиз

Отец ребёнка: Биккинин Мухамет

Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1799

Сын: Мухаметов Муса

Отец ребёнка: Биккинин Мухамет

Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1802

Сын: Мухаметов Аиса

Отец ребёнка: Биккинин Мухамет

Ишлы, Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Биккинин Мухамет

Смерть
Неизвестно
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