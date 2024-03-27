Биккинина (Шагапова) Балхия
Место рожденияИшлы, Башкортостан, Россия
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Ханифа
Отец ребёнка: Биккинин Мухамет
Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Балхиз
Отец ребёнка: Биккинин Мухамет
Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1799
Сын: Мухаметов Муса
Отец ребёнка: Биккинин Мухамет
Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1802
Сын: Мухаметов Аиса
Отец ребёнка: Биккинин Мухамет
Ишлы, Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Биккинин Мухамет
Смерть
Неизвестно