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Дмитрий Яковлев
Дмитрий Яковлев
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1739
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Яков Антропов
1708 г.р.
Мать
Степанида Антипова
Около 1710 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец:
Яков Антропов
Мать:
Степанида Антипова
Смерть
Неизвестно
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