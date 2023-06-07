Дмитрий Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1708 г.р.

Мать

Около 1710 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Яков Антропов

Мать: Степанида Антипова

Смерть
Неизвестно