Сотина Нина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1936
Дата смерти16.07.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варламчева Ольга Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.08.1957
Дочь: Варламчева Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Сотин Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
18.08.1957
Дочь: Варламчева Ольга Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.05.1969
Отец ребёнка: Сотин Николай Алексеевич
Смерть
16.07.2023