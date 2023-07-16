Сотина Нина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сотина Нина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1936

Дата смерти

16.07.2023

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1936

Отец: Малахов Дмитрий Николаевич

Мать: Малахова Мария Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варламчева Ольга Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.08.1957

Дочь: Варламчева Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Сотин Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
18.08.1957

Дочь: Варламчева Ольга Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.05.1969

Сын: Сотин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Сотин Николай Алексеевич

Смерть
16.07.2023

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