Балашова (Смирнова) Клавдия Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балашова (Смирнова) Клавдия Лаврентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Смирнов Лаврентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1917

Дочь: Коричева Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Балашов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балашов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Балашов Николай Иванович

Работал на ВРЗ - ремонтировал паровозы, вагоны
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балашов Альфей Николаевич

Отец ребёнка: Балашов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Балашов Николай Иванович

Смерть
1963
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