Балашова (Смирнова) Клавдия Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти1963
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Смирнов Лаврентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1917
Дочь: Коричева Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Балашов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балашов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Балашов Николай Иванович
Работал на ВРЗ - ремонтировал паровозы, вагоны
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балашов Альфей Николаевич
Отец ребёнка: Балашов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Балашов Николай Иванович
Смерть
1963