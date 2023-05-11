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Шигабутдинова Вера Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1956

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1956

Отец: Промин Николай Васильевич

Мать: Промина Мария Родионовна