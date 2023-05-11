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Шигабутдинова Вера Николаевна
Шигабутдинова Вера Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.11.1956
Пол
Женский
Отец
Промин Николай Васильевич
1938 г.р.
Мать
Промина (Жирнова) Мария Родионовна
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1956
Отец:
Промин Николай Васильевич
Мать:
Промина Мария Родионовна
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