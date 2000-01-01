Левитина (Фёдорова) Маргарита Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1975
Дочь: Яковлева Юлия Евгеньевна
Отец ребёнка: Левитин Евгений Юрьевич
Рождение ребёнка
05.09.1983
Сын: Левитин Алексей Евгеньевич
Отец ребёнка: Левитин Евгений Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно