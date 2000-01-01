Левитина (Фёдорова) Маргарита Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левитина (Фёдорова) Маргарита Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1955

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1975

Дочь: Яковлева Юлия Евгеньевна

Отец ребёнка: Левитин Евгений Юрьевич

Рождение ребёнка
05.09.1983

Сын: Левитин Алексей Евгеньевич

Отец ребёнка: Левитин Евгений Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левитин Евгений Юрьевич

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