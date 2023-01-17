Костин Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения22.08.1925
Дата смерти15.12.1976
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1925
Рождение ребёнка
11.08.1965
Дочь: Макунина Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Костина Галина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костин Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Костина Галина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костин Василий Владимирович
Мать ребёнка: Костина Галина Алексеевна
Смерть
15.12.1976