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Костин Владимир Васильевич

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Место рождения

Курпово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

22.08.1925

Дата смерти

15.12.1976

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1925

Отец: Костин Василий Сергеевич

Мать: Костина Анастасия Фёдоровна

Курпово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.08.1965

Дочь: Макунина Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Костина Галина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костина Галина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костин Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Костина Галина Алексеевна

Курпово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костин Василий Владимирович

Мать ребёнка: Костина Галина Алексеевна

Смерть
15.12.1976
Курпово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
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