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Меньшикова Васса Петровна

Место рождения

Сыра, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1724 ст.

Дата смерти

До 1824

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724 ст.

Отец: Петр

Мать: не указана

Сыра, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Около 1744 ст.

Муж: Меньшиков Василий Борисович

Рождение ребёнка
1746 ст.

Сын: Меньшиков Борис Васильевич

Отец ребёнка: Меньшиков Василий Борисович

Сыра, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1747 ст.

Дочь: (Меньшикова) Мария (большая) Васильевна

Отец ребёнка: Меньшиков Василий Борисович

Сыра, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1750 ст.

Сын: Меньшиков Евсей Васильевич

Отец ребёнка: Меньшиков Василий Борисович

Сыра, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1752 ст.

Сын: Меньшиков Гаврило Васильевич

Отец ребёнка: Меньшиков Василий Борисович

Сыра, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1757 ст.

Сын: Меньшиков Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Меньшиков Василий Борисович

Сыра, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1758 ст.

Дочь: (Меньшикова) Мария (малая) Васильевна

Отец ребёнка: Меньшиков Василий Борисович

Сыра, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1758 ст.

Сын: Меньшиков Иона Васильевич

Отец ребёнка: Меньшиков Василий Борисович

Сыра, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
До 1824

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