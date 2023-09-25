Меньшикова Васса Петровна
Место рождения
Дата рождения1724 ст.
Дата смертиДо 1824
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1744 ст.
Рождение ребёнка
1746 ст.
Сын: Меньшиков Борис Васильевич
Отец ребёнка: Меньшиков Василий Борисович
Рождение ребёнка
1747 ст.
Дочь: (Меньшикова) Мария (большая) Васильевна
Отец ребёнка: Меньшиков Василий Борисович
Рождение ребёнка
1750 ст.
Сын: Меньшиков Евсей Васильевич
Отец ребёнка: Меньшиков Василий Борисович
Рождение ребёнка
1752 ст.
Сын: Меньшиков Гаврило Васильевич
Отец ребёнка: Меньшиков Василий Борисович
Рождение ребёнка
1757 ст.
Сын: Меньшиков Пётр Васильевич
Отец ребёнка: Меньшиков Василий Борисович
Рождение ребёнка
1758 ст.
Дочь: (Меньшикова) Мария (малая) Васильевна
Отец ребёнка: Меньшиков Василий Борисович
Рождение ребёнка
1758 ст.
Сын: Меньшиков Иона Васильевич
Отец ребёнка: Меньшиков Василий Борисович
Смерть
До 1824