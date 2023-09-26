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Тяпкин Николай Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

27.08.1903

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Гликерия Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.01.1882

Сын: Тяпкин Николай Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тяпкин Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
купец, торговля книгами
Смерть
27.08.1903
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
30.08.1903
Смоленское кладбище
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