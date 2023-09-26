Тяпкин Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смерти27.08.1903
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Гликерия Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.01.1882
Сын: Тяпкин Николай Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тяпкин Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
купец, торговля книгами
Смерть
27.08.1903
Похороны
30.08.1903
Смоленское кладбище