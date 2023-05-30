Масленникова (Инякина) Светлана Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масленникова (Инякина) Светлана Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1962

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1962

Отец: Инякин Юрий Александрович

Мать: Инякина Антонина Андреевна

Рождение ребёнка
23.12.1981

Дочь: Инна Сергеевна

Отец ребёнка: Масленников Сергей Юрьевич

Рождение ребёнка
16.07.1989

Дочь: Левкович Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Верзунов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верзунов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масленников Сергей Юрьевич