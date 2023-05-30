Масленникова (Инякина) Светлана Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1962
Рождение ребёнка
23.12.1981
Дочь: Инна Сергеевна
Отец ребёнка: Масленников Сергей Юрьевич
Рождение ребёнка
16.07.1989
Дочь: Левкович Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Верзунов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Верзунов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно