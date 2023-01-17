Немнонов Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения04.01.1831
Дата смерти12.03.1831
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1831
Отец: Немнонов Иван Иванов
Крещение
07.01.1831
воспреемники: тогож села казенный крестьянин Максим Федоров Кузнецов и после отданнаго в некруты казеннаго крестьянина Ивана Афанасьева жена его Ирина Максимова | Казанская церковь
Смерть
12.03.1831
Причина смерти: оспою
Похороны
Неизвестно
на отведенном кладбище при Казанской церкви