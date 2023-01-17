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Немнонов Иван Иванов

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.01.1831

Дата смерти

12.03.1831

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1800 г.р.

Мать

Вычислено 1802 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1831

Отец: Немнонов Иван Иванов

Мать: Немнонова Марфа Максимова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
07.01.1831
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: тогож села казенный крестьянин Максим Федоров Кузнецов и после отданнаго в некруты казеннаго крестьянина Ивана Афанасьева жена его Ирина Максимова | Казанская церковь
Смерть
12.03.1831
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: оспою
Похороны
Неизвестно
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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