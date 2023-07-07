Валяев Николай Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВаляев Николай Ефимович

Валяев Николай Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1895

Дата смерти

28.02.1977

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1924

Дочь: Сытенко Мария Николаевна

Мать ребёнка: Валяев Анастасия Григорьевна

Новые Санжары, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Валяев Анастасия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валяев Анастасия Григорьевна

Смерть
28.02.1977