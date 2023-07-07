Валяев Николай Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1895
Дата смерти28.02.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1924
Дочь: Сытенко Мария Николаевна
Мать ребёнка: Валяев Анастасия Григорьевна
Новые Санжары, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Валяев Анастасия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.02.1977