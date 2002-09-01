Маряшина (Клюшина) Агрофена Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маряшина (Клюшина) Агрофена Фёдоровна

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Место рождения

Пияичное, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

04.06.1904

Дата смерти

01.09.2002

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1904

Отец: Клюшин Фёдор

Мать: Клюшина Василиса

Пияичное, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.12.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маряшин Иван Васильевич

Пияичное, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
01.09.2002
Пияичное, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Красное, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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