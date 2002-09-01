Маряшина (Клюшина) Агрофена Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения04.06.1904
Дата смерти01.09.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1904
Отец: Клюшин Фёдор
Мать: Клюшина Василиса
Рождение ребёнка
04.12.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маряшин Иван Васильевич
Смерть
01.09.2002
Похороны
Неизвестно
Красное, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область