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Маслова Пелагея Ивановна
Маслова Пелагея Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1900
Дата смерти
1983
Пол
Женский
Отец
Маслов Иван
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ОХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец:
Маслов Иван
Мать:
?
Смерть
1983
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