Литовченко Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1902 ст.
Дочь: Литовченко Мария Александровна
Мать ребёнка: Литовченко Александра Пантелеймоновна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Феодосия Таврической губернии.
Место жительства
1902 ст.
Белгород-Днестровский, Одеська область
Мещанин города Аккерман Бессарабской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно