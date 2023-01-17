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Литовченко Александр Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1902 ст.

Дочь: Литовченко Мария Александровна

Мать ребёнка: Литовченко Александра Пантелеймоновна

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Феодосия Таврической губернии.
Место жительства
1902 ст.
Белгород-Днестровский, Одеська область
Мещанин города Аккерман Бессарабской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литовченко Александра Пантелеймоновна

Смерть
Неизвестно
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