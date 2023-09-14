Афанасьева (Калачева) Антонина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева (Калачева) Антонина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афанасьев Владимир Федорович

Ивановка, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
2020
Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
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