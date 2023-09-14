Афанасьева (Калачева) Антонина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Афанасьев Владимир Федорович
Ивановка, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
2020
Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан