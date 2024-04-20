Галицкий Николай Адамович
Место рождения
Дата рожденияПосле 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1858
Отец: Галицкий Адам Иванович
Мать: Галицкая София Адамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Галицкая (Волошинская) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
04.12.1876
Дочь: (Галицкая) Евгения Николаевна
Мать ребёнка: Галицкая (Волошинская) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
05.03.1887
Сын: Галицкий Василий Николаевич
Мать ребёнка: Галицкая (Волошинская) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: (Галицкая) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Галицкая (Волошинская) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1896
Мать ребёнка: Галицкая (Волошинская) Ксения Ивановна
Смерть
Неизвестно