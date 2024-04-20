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Галицкий Николай Адамович

Место рождения

Годыха, Житомирська область

Дата рождения

После 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1858

Отец: Галицкий Адам Иванович

Мать: Галицкая София Адамовна

Годыха, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галицкая (Волошинская) Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Галицкий Яков Николаевич

Мать ребёнка: Галицкая (Волошинская) Ксения Ивановна

Годыха, Житомирська область
Рождение ребёнка
04.12.1876

Дочь: (Галицкая) Евгения Николаевна

Мать ребёнка: Галицкая (Волошинская) Ксения Ивановна

Годыха, Житомирська область
Рождение ребёнка
05.03.1887

Сын: Галицкий Василий Николаевич

Мать ребёнка: Галицкая (Волошинская) Ксения Ивановна

Годыха, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: (Галицкая) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Галицкая (Волошинская) Ксения Ивановна

Годыха, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Галицкий Иван Николаевич

Мать ребёнка: Галицкая (Волошинская) Ксения Ивановна

Годыха, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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