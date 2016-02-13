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Бирюков Виталий (Витя) Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1945

Дата смерти

13.02.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1945

Отец: Бирюков Анатолий Аркадьевич

Мать: Бирюкова Анастасия Сергеевна

Рождение ребёнка
18.09.1968

Дочь: Соснина Ирина Витальевна

Мать ребёнка: Бирюкова Галина Александровна

Рождение ребёнка
13.12.1972

Дочь: Бирюкова Светлана Витальевна

Мать ребёнка: Бирюкова Галина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бирюкова Галина Александровна

Смерть
13.02.2016
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
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