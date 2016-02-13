Бирюков Виталий (Витя) Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1945
Дата смерти13.02.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1945
Рождение ребёнка
18.09.1968
Дочь: Соснина Ирина Витальевна
Мать ребёнка: Бирюкова Галина Александровна
Рождение ребёнка
13.12.1972
Дочь: Бирюкова Светлана Витальевна
Мать ребёнка: Бирюкова Галина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.02.2016
Ангарск, Ангарское, Иркутская область