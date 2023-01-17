Сизов Матвей Абрамович
Место рождения
Дата рождения13.11.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1873
Отец: Сизов Абрам Васильев
Мать: Сизова Ирина Иванова
Бракосочетание
19.09.1899
Жена: Сизова Пелагея Захарова
Оба - первым браком
Рождение ребёнка
28.08.1900
Дочь: Мария Матвеева
Мать ребёнка: Сизова Пелагея Захарова
Рождение ребёнка
14.10.1903
Мать ребёнка: Сизова Пелагея Захарова
Рождение ребёнка
21.01.1915
Дочь: Ксения Матвеева
Мать ребёнка: Сизова Пелагея Захарова
Смерть
Неизвестно