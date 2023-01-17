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Сизов Матвей Абрамович

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Место рождения

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

13.11.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1873

Отец: Сизов Абрам Васильев

Мать: Сизова Ирина Иванова

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
19.09.1899

Жена: Сизова Пелагея Захарова

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Оба - первым браком
Рождение ребёнка
28.08.1900

Дочь: Мария Матвеева

Мать ребёнка: Сизова Пелагея Захарова

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.10.1903

Сын: Сизов Николай Матвеев

Мать ребёнка: Сизова Пелагея Захарова

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
21.01.1915

Дочь: Ксения Матвеева

Мать ребёнка: Сизова Пелагея Захарова

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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