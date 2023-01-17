Иванов Алексей Самуйлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Самуил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1924
Сын: Иванов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
19.08.1928
Сын: Иванов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Игнатьевна
Анцифорово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.03.1930
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно