Иванов Алексей Самуйлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Алексей Самуйлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Самуил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Иванов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
19.08.1928

Сын: Иванов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Игнатьевна

Анцифорово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.03.1930

Сын: Иванов Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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