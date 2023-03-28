Белоусов Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусов Николай Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоусов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Белоусова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоусов Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Белоусова Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоусова Нина

Смерть
Неизвестно
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