Маркиянов Семен Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркиянов Семен Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маркиянова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
?.06.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маркиянова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
20.08.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маркиянова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маркиянова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
05.12.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маркиянова Мария Ивановна

Смерть
1942
Рождение ребёнка
27.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маркиянова Мария Ивановна

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