Маркиянов Семен Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1930
Рождение ребёнка
?.06.1933
Рождение ребёнка
20.08.1935
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
05.12.1941
Смерть
1942
Рождение ребёнка
27.02.1950