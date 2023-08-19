Тихоліз Родіон
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Тихолиз Иван
Мать: Тихолиз ?
Образование
С 1904 по 1908
школа
освіта початкова
Работа или профессия
С 1935 по 1936
сільрада
Службовець установи.
Работа или профессия
Между 25.02.1937 и 26.02.1937
Заарештований 07.10.1936 р. • Засуджений Харківським облсудом 25.02.1937 р. за ст. ст. 54-10 ч. 1, 54-11, 54-12 КК УРСР до 5 років позбавлення волі.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тихоліз ?
Смерть
1938
Похороны
Неизвестно