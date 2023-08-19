Тихоліз Родіон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихоліз Родіон

Место рождения

Великая Рудка, Полтавська область

Дата рождения

1895

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Отец

Около 1864 г.р.

Мать

Около 1866 г.р.

Жена

1897 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Тихолиз Иван

Мать: Тихолиз ?

Великая Рудка, Полтавська область
Образование
С 1904 по 1908
школа
освіта початкова
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Тихоліз ?

Работа или профессия
С 1935 по 1936
сільрада
Службовець установи.
Работа или профессия
Между 25.02.1937 и 26.02.1937
Заарештований 07.10.1936 р. • Засуджений Харківським облсудом 25.02.1937 р. за ст. ст. 54-10 ч. 1, 54-11, 54-12 КК УРСР до 5 років позбавлення волі.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихоліз ?

Великая Рудка, Полтавська область
Смерть
1938
Великая Рудка, Полтавська область
Похороны
Неизвестно
Великая Рудка, Полтавська область
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