Полтавцева (Щербак) Екатерина Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полтавцева (Щербак) Екатерина Даниловна

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Место рождения

Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка

Дата рождения

Около 1937

Дата смерти

?.11.2002

Пол

Женский

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1937

Отец: Щербак Данила Савельевич

Мать: Щербак Федора Ивановна

Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Смерть
?.11.2002
Россия,Омская область,Павлоградский район,д. Хорошки
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