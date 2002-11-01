Полтавцева (Щербак) Екатерина Даниловна
Место рожденияСоветский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Дата рожденияОколо 1937
Дата смерти?.11.2002
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1937
Отец: Щербак Данила Савельевич
Мать: Щербак Федора Ивановна
Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Смерть
?.11.2002
Россия,Омская область,Павлоградский район,д. Хорошки