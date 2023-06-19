Бойцов Егор Ильин
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Бойцов Илья Федоров
Мать: Бойцова Феодосия Иванова
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Жукова Мария Егорова
Мать ребёнка: Бойцова Наталия Иванова
Рождение ребёнка
13.06.1880
Сын: Бойцов Иван Егоров
Мать ребёнка: Бойцова Наталия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бойцова Наталия Иванова
Смерть
Неизвестно