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Бойцов Егор Ильин

Место рождения

Орешки, Рузский, Московская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Бойцов Илья Федоров

Мать: Бойцова Феодосия Иванова

Орешки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Жукова Мария Егорова

Мать ребёнка: Бойцова Наталия Иванова

Орешки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
13.06.1880

Сын: Бойцов Иван Егоров

Мать ребёнка: Бойцова Наталия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бойцова Наталия Иванова

Смерть
Неизвестно