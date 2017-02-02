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Винокуров Владимир Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1950

Дата смерти

02.02.2017

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1950

Отец: Моисеев ?

Мать: Брук Эмилия Фридриховна

Рождение ребёнка
15.10.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Винокурова Галина Александровна

Идринское, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.03.1986

Дочь: Винокурова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Винокурова Галина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Винокурова Галина Александровна

Место жительства
Неизвестно
Идринское, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
02.02.2017
Идринское, Идринский муниципальный район, Красноярский край
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