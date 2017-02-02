Винокуров Владимир Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1950
Дата смерти02.02.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1950
Отец: Моисеев ?
Мать: Брук Эмилия Фридриховна
Рождение ребёнка
15.10.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Винокурова Галина Александровна
Рождение ребёнка
13.03.1986
Дочь: Винокурова Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Винокурова Галина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.02.2017