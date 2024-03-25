Степанова (Петрухина) Мария Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Петрухин Прокофий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1918
Дочь: Карпова (Степанова) Анна Егоровна
Отец ребёнка: Степанов Егор Константинович
Озерки, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Морозова (Степанова) Надежда Егоровна
Отец ребёнка: Степанов Егор Константинович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Степанов Александр Егорович
Отец ребёнка: Степанов Егор Константинович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Храмова (Степанова) Антонина Егоровна
Отец ребёнка: Степанов Егор Константинович
Смерть
Неизвестно