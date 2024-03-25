Степанова (Петрухина) Мария Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанова (Петрухина) Мария Прокофьевна

Степанова (Петрухина) Мария Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Петрухин Прокофий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1918

Дочь: Карпова (Степанова) Анна Егоровна

Отец ребёнка: Степанов Егор Константинович

Озерки, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Морозова (Степанова) Надежда Егоровна

Отец ребёнка: Степанов Егор Константинович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Степанов Александр Егорович

Отец ребёнка: Степанов Егор Константинович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Храмова (Степанова) Антонина Егоровна

Отец ребёнка: Степанов Егор Константинович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.