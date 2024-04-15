Симоненко Григорий Федотович
Место рождения
Дата рождения22.01.1907 ст.
Дата смерти16.08.1908 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1907 ст.
Отец: Симоненко Федот Карпович
Мать: Симоненко Ирина Петровна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GL9V?cc=3511744&cat=1008700
Крещение
23.01.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
16.08.1908 ст.
Причина смерти: от поноса | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSFN-C?i=318&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
17.08.1908 ст.
на кладбище д. Кровной